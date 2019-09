Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160919-849: Handy und Geldbörse geraubt

Morsbach (ots)

Ein 57-jähriger Morsbacher ist am späten Samstagabend (14. September) von Unbekannten auf der Wissener Straße beraubt worden. Der 57-Jährige ging nach eigenen Angaben auf dem Gehweg der Wissener Straße aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Bitze. Plötzlich griffen ihn von hinten zwei männliche Personen an. Sie raubten sein Handy, forderten die Herausgabe seiner Geldbörse und drohten ihn umzubringen. Mit ihrer Beute (Handy und Geldbörse) flüchteten sie in Richtung Solseifen / Niederzielenbach. Am Folgetag erstattete der 57-Jährige Anzeige bei der Polizei. Die beiden Personen beschreibt er wie folgt: 1. Person: etwa 180 cm groß, über 20 Jahre alt, mittelblonde, sehr kurze Haare, trug eine Jeans und eine dunkelblaue Kapuzensweatjacke. 2. 2. Person: etwa 180 cm groß, etwas über 20 Jahre alt, dunkle Haare.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

