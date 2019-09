Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160919-847: Nach Unfall Widerstand geleistet

Marienheide (ots)

Eine 67-jährige Marienheiderin hat am Sonntag (15. September) erheblichen Widerstand geleistet, als Polizeibeamte sie zwecks Blutprobe mit zur Wache nehmen wollten. Zeugen hatten zuvor die Polizei informiert, dass die 67-Jährige zuvor am Kreisverkehr "Am Krüenberg" / Schmitzwippper in Marienheide einen entgegenkommenden Pkw touchiert habe Anschließend sei sie in starken Schlangenlinien vom Unfallort geflüchtet. Das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs konnten die Zeugen ablesen. Eine Streifenwagenbesatzung suchte die Halteranschrift auf. Das gesuchte Fahrzeug war dort geparkt und wies frische Unfallspuren auf. Die Polizisten trafen die deutlich alkoholisierte 67-Jährige an, welche offensichtlich Mühe hatte sich auf den Beinen zu halten und erheblich nach Alkohol roch. Nachdem sie einen Atemalkoholtest ablehnte, erklärten ihr die Beamten, dass ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte. Die Marienheiderin beleidigte die eingesetzten Beamten durchgängig, sperrte sich gegen ihre Mitnahme zur Wache und versuchte die Polizisten zu treten. Genützt hat ihr das wenig, denn die Blutprobe wurde dennoch durchgeführt. Die 67-Jährige blickt nun einem umfangreichen Strafverfahren entgegen.

