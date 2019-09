Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150919-845; Motorradfahrer prallte gegen einen umfallenden Baum und erlitt tödliche Verletzungen

Gummersbach (ots)

Gegen 14:20 Uhr befuhr ein 65-jähriger Kradfahrer aus Schwelm die Meinerzhagener Straße (Landstraße 323) von Meinerzhagen in Richtung Gummersbach-Lantenbach. In Höhe der Ortslage Bredenbruch ausgangs einer leichten Linkskurve fiel plötzlich ein Baum von rechts auf die Fahrbahn und traf den Motorradfahrer im Bereich des Oberkörpers, wodurch er vom Fahrzeug geschleudert wurde und das Motorrad noch ca. 120 Meter weiter rollte. Durch den Aufprall wurde der 65-jährige so stark verletzt, dass er leider noch am Unfallort verstarb. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber beendete daraufhin seinen Anflug. Am Krad entstand mittlerer Sachschaden. Die Straße musste für ca. 2 Stunden in diesem Bereich gesperrt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des umgestürzten Baumes.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell