Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150919-844: Motorradfahrer prallt gegen Baum - schwerverletzt

Hückeswagen (ots)

Frontal gegen einen Baum ist am Samstag (14. September) ein 93-jähriger Motorradfahrer gelandet.

Der Wuppertaler fuhr um 14:19 Uhr mit seiner roten BMW mit Beiwagen auf der B483 (Rader Straße) aus Richtung Radevormwald kommend in Fahrtrichtung Hückeswagen. In einer langgezogenen Kurve im Bereich der Einmündung K11 und der Straße Kaiserhöhe verlor er die Kontrolle über sein Gefährt. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Motorrad entstand nicht unerheblicher Sachschaden; es müsste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell