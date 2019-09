Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150919-842: Auf Parkplatz zusammengeschlagen - Opfer schwer verletzt

Wiehl (ots)

Ein 20-jähriger Gummersbacher ist am Sonntagmorgen (15. September) auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Wiehl von vier Unbekannten zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt worden.

Nach ersten Zeugenangaben kam der 20-Jährige gegen 6 Uhr aus einer nahegelegenen Diskothek in der Brucher Straße. Er unterhielt sich vor dem Eingang kurz mit einer Personengruppe und ging dann in Richtung des Parkplatzes. Die Gruppe folgte ihm.

Nach Aussage des 20-Jährigen soll es sich um vier männliche Personen gehandelt haben. Sie schlugen ihn zunächst mit Fäusten. Nachdem er zu Boden ging traten sie mehrfach auf ihn ein.

Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Gummersbacher zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch völlig unklar.

Personenbeschreibung: Eine Person trug eine weiße, eine andere Person eine rot-gelbe Jacke.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

