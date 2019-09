Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 1409-840: Frontalzusammenstoß auf der Gummersbacher Straße, 6 Personen verletzt

Gummersbach (ots)

Am 14.09.2019 gegen 22:42 Uhr ereignete sich auf der Gummersbacher Straße in Höhe des Straßenverkehrsamtes ein Frontalzusammenstoß mit zwei beteiligten PKW. Ein 18-jähriger Mercedesfahrer befuhr mit seinem Pkw die Gummersbacher Straße in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Renault einer entgegenkommenden 25-jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden der 18-jährige Mercedesfahrer, seine drei 17-jährigen Beifahrer sowie die 25-jährige Renaultfahrerin und ihre 14-jährige Beifahrerin verletzt. Ein 22-jähriger Mitinsasse aus dem Renault blieb unverletzt. Alle verletzten Personen wurden durch Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Bis auf einen der 17-jährigen Beifahrer konnte alle Verletzten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Gummersbacher Straße war während der Unfallaufnahme bis etwa 00:20 Uhr gesperrt.

