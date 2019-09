Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auffahrrampen in Fuldatal-Ihringshausen von Grundstück gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Bereits am Montag, den 26.08.2019, kam es in Fuldatal-Ihringshausen zu einem Diebstahl von drei Auffahrrampen aus Hartgummi von einem Grundstück. Die Polizeibeamten der Ermittlungsgruppe des Reviers Nord in Vellmar erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung, dass sich Zeugen melden. Die Auffahrrampen lagen in der Grundstückseinfahrt in der Ysenburgstraße in Fuldatal-Ihringshausen, nahe der Bahnunterführung in der Straße "Weddel" und wurden durch bislang unbekannte Täter am 26.08.2019, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr, gestohlen. Aufgrund des Gewichts der Rampen, die 1,10m lang und 30cm breit sind, gehen die zuständigen Ermittler davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder ein Fahrzeug machen können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 oder direkt beim Polizeirevier Nord unter Tel.: 0561-910 2220.

