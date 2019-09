Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140919-839: Verkehrsunfall mit Personenschaden, 16-jähriger Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Reichshof-Ohlhagen (ots)

Am 14.09.2019 gegen 18:36 Uhr beabsichtigte der 52-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta von der Freckhausener Straße, nach links, auf die Ohlhagener Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 16-jährigen Fahrer eines Leichkraftrades, welcher auf der Ohlhagener Straße in Richtung Hunsheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 16-jährige Leichtkraftradfahrer stürzte. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert und konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

