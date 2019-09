Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130919-836: Sicher.mobil-leben - Brummis im Blick

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberbergischer Kreis / Hückeswagen (ots)

Brummis auf oberbergischen Straßen hatte am 12. September die Polizei im Blick. Länderübergreifend fand am Donnerstag die Verkehrssicherheitsaktion "sicher-mobil.leben - Brummis im Blick" statt. Auch die oberbergische Polizei beteiligte sich an der Aktion und führte kreisweite Kontrolle durch. Dabei hatten die Ordnungshüter besonders den technischen Zustand der LKW, die Sicherung der Ladung und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten im Blick. Insgesamt 162 Fahrzeuge wurden einen Kontrolle unterzogen.

Ein Lastwagenfahrer aus Portugal fiel besonders auf. Um 12:15 Uhr stoppten ihn die Beamten an einer Kontrollstelle an der B237 in Hückeswagen-Winterhagen. Bei dem Lastwagen handelte es sich um ein Fahrzeug mit mehr als 12 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Der 56-jährige Fahrer hatte 4000 kg hochgiftiges Gefahrgut an Bord. Das Problem war, dass die Ladung völlig ungesichert war. Der Fahrer musste noch an Ort und Stelle für die entsprechende Sicherung des Gefahrguts sorgen. Vorher ging es für ihn nicht weiter. Zudem blickt er nun einer Anzeige entgegen.

29 Verstöße gegen die Ladungssicherung stellten die Polizisten am Donnerstag fest.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell