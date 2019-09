Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130919-834: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Hückeswagen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagabend (12. September) in Hückeswagen sind drei Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand gegen 19 Uhr in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Theodor-Storm-Weg aus. Ein 56-jähriger Mann verletzte sich dabei schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Frau und seine 12-jährige Tochter verletzten sich leicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen; der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell