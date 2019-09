Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120919-832: Bei Firmeneinbruch Ford Transit gestohlen

Engelskirchen (ots)

Bei einem Firmeneinbruch in Ründeroth haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (10./11. September) einen weißen Ford Transit gestohlen. Die Polizei hatte bereits am Dienstagmorgen einen Einbruchsversuch in der an der Oststraße gelegenen Firma aufgenommen - dort waren die Täter jedoch ohne Beute geflüchtet. Mitarbeiter entdeckten gegen 06.50 Uhr am Mittwoch ein aufgehebeltes Fenster. Nachdem die Täter in das Objekt eingestiegen waren, fanden Sie bei der Durchsuchung eines Büros den Fahrzeugschlüssel eines weißen Ford Transit, welchen sie im Anschluss entwendeten. An dem Ford Transit waren die Kennzeichen GM - M 44 angebracht; Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

