Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110919-829: Schlangenlinien verrieten Alkoholfahrt

Gummersbach (ots)

Offenbar völlig fahruntüchtig war am Dienstagmorgen (10. September) ein alkoholisierter 46-Jähriger aus Gummersbach mit seinem Wagen von Bergneustadt nach Gummersbach unterwegs. Eine Zeugin hatte sich gegen 08.25 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil vor ihr auf der Talsperrenstraße ein Auto in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Auf der Fahrt bis zur Hagener Straße in Gummersbach lenkte der Fahrer sein Auto mehrfach auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und wäre beinahe mit einer Leitplanke und einer Verkehrsinsel kollidiert. Auf der Hagener Straße stellte der Fahrer seinen Wagen schließlich ab und entfernte sich zu Fuß. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der Fahrzeughalter kurze Zeit später von der Polizei in der Nähe angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, so dass ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Am Heck des Fahrzeugs fand sich zudem ein frischer Unfallschaden, der bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden konnte. Um Hinweise zu der Unfallstelle bittet das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

