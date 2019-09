Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100919-827: Mit E-Scooter verunglückt

Marienheide (ots)

Ein 55-Jähriger aus Remagen ist am Montagmorgen (9. September) auf der Schemmener Straße mit einem E-Scooter verunglückt; er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 07.00 Uhr war der Mann auf dem Gehweg in Richtung Marienheide-Rodt gefahren und war aus unbekanntem Grund nach rechts in den Grünstreifen gefahren, wo er zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte den Verunglückten zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Da der E-Scooter nicht versichert war, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell