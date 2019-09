Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100919-825: Feueralarm entpuppte sich als Einbruch

Hückeswagen (ots)

Gegen 04.05 Uhr am Dienstag (10. September) verständigten Anwohner der Hückeswagener Innenstadt die Feuerwehr, weil aus den Räumen einer Spielhalle am Bahnhofsplatz eine Rauchentwicklung ausging. Ein Feuer brauchte die Feuerwehr aber nicht zu bekämpfen, weil die Rauchentwicklung von einer Vernebelungsanlage ausging, die vom Betreiber zur Einbruchsbekämpfung installiert worden war. Diese hatte ausgelöst, weil unbekannte Täter die Eingangstüre aufgebrochen hatte und sich dann an Spielautomaten zu schaffen gemacht hatten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

