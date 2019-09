Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080919-823: Kontrolle verloren - 2 Verletzte

Engelskirchen-Büchlerhausen (ots)

Gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der L136 in Engelskirchen Büchlerhausen ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW-Polo befuhr die L136 in Richtung Engelskirchen. Im Bereich des Bahnübergang Büchlerhausen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit dem Mercedes einer 38-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden 2 Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Ründeroth angefordert, eine Spezialfirma war zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Die L136 war bis etwa 20:00 Uhr gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell