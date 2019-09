Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080919-820: 31-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Hückeswagen (ots)

Ein 31-jähriger Hückeswagener hat am Freitagmorgen (6. September) an der Wohnanschrift seiner Großmutter in Hückeswagen randaliert. Der 31-Jährige war äußerst aggresiv, warf den Einkaufswagen der Großmutter auf eine Garage und drohte damit seine Mutter umbringen zu wollen. Als die hinzugezogene Polizei eintraf, zeigte er sich auch gegenüber den Beamten aggressiv. Mit geballten Fäusten stand er vor den Polizisten, drohte ihnen und schrie sie an. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest und fixierten ihn mit Handschellen. Dabei beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte lautstark und leistete erheblichen Widerstand. Das Ordnungsamt Hückeswagen ordnete die zwangsweise Unterbringung in einer Fachklinik an.

