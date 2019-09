Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080919-818: Einbruch in Dümmlinghausen

Gummersbach (ots)

Am Samstagabend (7. September) sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Dümmlinghausen eingebrochen. Zwischen 21:05 Uhr und 22:05 Uhr hebelten die Täter im Aehlenberger Weg die Haustür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

