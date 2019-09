Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080919-821: Hochzeitskonvoi blockiert Innenstadt

Gummersbach (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstagabend (7. September) in der Gummersbacher Innenstadt gekommen. Ein Hochzeitskorso hatte dort während eines Handballspiels, um kurz vor 20 Uhr die Steinmüllerallee und damit auch die Rettungswege zur "Schwalbe Arena" blockiert. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer wurden durch die Blockade an der Weiterfahrt gehindert. Die Teilnehmer des Hochzeitskonvois hatten nach Zeugenangaben Pyrotechnik gezündet, so dass der Bereich bis zur Fachhochschule stark vernebelt war. Die Polizei war mit mehreren Einsatzmitteln vor Ort und stellte die Personalien der beteiligten Personen des Hochzeitskonvois fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr.

