Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hochwertiges Kettcar gestohlen

Bild-Infos

Download

Brakel (ots)

Ein hochwertiges Kettcar der Marke "Berg" ist von einem Hof-Grundstück an der Straße "Am Meierkamp" in Brakel-Schmechten gestohlen worden. Es ist silber/grau mit gelben Rädern und hat einen roten Zusatz-Sitz. Der Neuwert des Kettcars liegt bei rund 700 Euro. Der Diebstahl lässt sich lediglich eingrenzen auf einen Zeitraum zwischen dem 9. August und 17. August 2019. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

