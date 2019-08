Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Von der Fahrbahn abgekommen.... Toyota-Fahrerin verletzt sich und kam ins Krankenhaus

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei ihrer Fahrt auf der L 536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim kam am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr eine 53-Jährige mit ihrem Toyota in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. Entgegen der Fahrtrichtung kam der Toyota anschließend zum Stillstand; die Frau zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei Eintreffen der Polizeistreife waren Sanitäter bereits vor Ort und versorgten die Frau, die im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Ihren nicht mehr fahrbereiten Wagen, an dem Schaden von mehreren tausend Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. In welcher Höhe letztlich noch Schaden der Straßenmeisterei Wiesloch entstand, ist bislang noch unklar.

