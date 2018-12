POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in Waldmohr

Waldmohr (ots) - Bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am gestrigen Samstagabend in der Zeit von ca. 19:10 bis 19:28 Uhr ein Verkehrszeichen samt Verankerung in Waldmohr.

Der Verursacher befuhr den Kreisel, Ortsausgang Waldmohr, von der Saarpfalzstraße kommend in Richtung Jägersburg. Das auf einer Fahrbahninsel befindliche Verkehrszeichen wurde dabei aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hat hier jemand sachdienliche Beobachtungen machen können oder gar das Unfall Geschehen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder Polizei Kusel unter 06381 - 919-0.

