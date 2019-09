Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100919-826: Metallschrott gestohlen

Wipperfürth (ots)

In Wipperfürth-Kreuzberg haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (10. September) aus einem metallverarbeitenden Betrieb Metallschrott gestohlen. Gegen 00.40 Uhr hatten Anwohner laute Geräusche aus der Firma an der Straße "Zur Grube" gehört und die Polizei verständigt. Es stellte sich heraus, dass die Geräusche offenbar von einem Gabelstapler stammten, mit denen die Täter Metallschrott in ein Fahrzeug verladen haben. Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

