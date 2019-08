Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall in Thüdinghausen

Northeim (ots)

Thüdinghausen, Thüdinghäuser Straße 3 - Montag, 05.08.2019, gegen 12.40 Uhr

THÜDINGHAUSEN (fal) - Am Montag gegen 12.40 Uhr kam es auf der Thüdinghäuser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Beim Durchfahren der Verschwenkung am Ortsausgang in Richtung Moringen musste ein 22 Jahre alter Göttinger mit seinem Trecker samt Anhänger einem entgegenkommenden silbernen VW Polo nach rechts ausweichen. Auf dem rechten Grünstreifen bremste er ab. Der auflaufende leere Anhänger schob dabei den Trecker in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 55 Jahre alten Nörten-Hardenbergers. An dem Opel Astra entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Unmittelbar vor dem verunfallten Opel Astra passierten ein schwarzer Audi und der silberne Polo das Treckergespann in der Fahrbahnverschwenkung. Die Moringer Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der Fahrer bzw. die Insassen des schwarzen Audi werden gebeten, sich mit der Moringer Dienststelle in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden Hinweise zu dem flüchtigen silbernen Polo unter der Telefonnummer 05554-2282 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Northeim

Telefon: 05551/7005 200

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

