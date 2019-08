Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sebexen - Diebstahl aus Turnhalle

Bad Gandersheim (ots)

Sebexen - Ein Fußballturnier am zurückliegenden Wochenende nutzetn Unbekannte, um aus der Turnhalle der Grundschule in der Schulstraße insgesamt 14 Fussbälle der Marke Derby-Star zu entwenden. Da die Farbgestaltung der Bälle in grun/schwarz/weiß sehr auffällig ist, dürften sie einen hohen Wiedererkennungswert haben. Außerdem versuchten der oder die Täter vergeblich die Tür zu einem Medienraum aufzuhebeln. Der Wert der Fußbälle wird mit ca. 300 Euro angegeben. Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinwiese unter Tel. 05382/919200.

