Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld - Mercedesstern entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld - Am Montag Nachmittag rissen Unbekannte einen Mercedesstern von der Kühlerhaube des zugehörigen Fahrzeugs und entwendeten diesen. Augenscheinlich finden diese Symbole immer noch ihre Liebhaber. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200

