POL-PDLD: Germersheim: Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende

Germersheim (ots) - Am Wochenende wurden durch Beamte der PI Germersheim drei Geschwindigkeitskontrollen in der Sondernheimer Straße in Germersheim durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten am Samstagmorgen zwischen 09:50 und 11:05 Uhr 15 Fahrzeuge. Am Sonntagmittag wurden in jeweils zirka einer Stunde Geschwindigkeitsüberwachung elf bzw. sieben Verstöße festgestellt. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 103 km/h.

