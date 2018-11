Essingen (ots) - Am 10.11.2018, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein ausländischer Sattelzug die B272 in Richtung Westen. Beim Durchfahren des Essinger Kreisels löste sich der Auflieger aus der Aufliegevorrichtung der Sattelzugmaschine und kam auf der Verkehrsinsel zum Liegen. Für die Bergung des Aufliegers musste die B272 für 1 Stunde voll gesperrt werden. Personen kamen nicht zu schaden. Die Weiterfahrt der Sattelzugmaschine wurde untersagt bis diese instandgesetzt wurde, um ein erneutes Ankoppeln eines Aufliegers in diesem Zustand zu vermeiden.

