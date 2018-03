POL-REK: 180302-4: Festnahme nach häuslicher Gewalt- Bergheim

Symbolbild- Festnahme einer Person Bild-Infos Download

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Streit zwischen Eheleuten ist am Donnerstagabend (1. März) eskaliert. Der Ehemann hatte seine Frau mit einem Messer verletzt und hatte sie zunächst eingesperrt. Sie konnte sich befreien und flüchtete in ein Ladenlokal. Die Polizei hat den 34-Jährigen vorläufig festgenommen.

Gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Streit zwischen den Eheleuten in der gemeinsamen Wohnung. Der 34-Jährige war zu diesem Zeitpunkt alkoholisiert. Er stach mit einem Messer in den Arm und das Bein seiner Frau und verletzte sie dadurch. Einen Rettungswagen rief er nicht, sondern nahm ihr das Telefon ab und sperrte sie in ein Zimmer ein. Gegen 18:20 Uhr konnte sich die Frau befreien und mit ihren Kindern aus der Wohnung in ein nahe gelegenes Ladenlokal flüchten. Von dort verständigte sie den Rettungsdienst und die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Den Mann trafen die Beamten schlafend und alkoholisiert in seiner Wohnung an. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 in Bergheim dauern an.

Hinweis der Polizei: Rufen Sie den Notruf der Polizei "110", wenn Sie Personen wahrnehmen, die häusliche Gewalt erfahren und Hilfe benötigen! Betroffene können sich an das kostenlose und anonyme "Hilfetelefon- Gewalt gegen Frauen" wenden. Dabei handelt es sich um ein Beratungstelefon von Hilfsorganisationen. Diese Beratungen können in zahlreichen Sprachen durchgeführt werden. Sie erreichen das Hilfetelefon rund um die Uhr unter 08000 116 016 oder unter www.Hilfetelefon.de. (wp)

