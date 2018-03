POL-REK: 180302-3: Autounfall mit schwer Verletzter - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (02. März) in Brühl zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau verletzte sich schwer, ein Mann leicht.

Zu dem Unfall kam es um kurz nach Mitternacht (0:05 Uhr) an der Kreuzung Kölnstraße/Königstraße. Ein 31-jähriger Mann fuhr auf der Kölnstraße in Richtung Köln. Kurz vor der Kreuzung nahm er das Auto einer 21-jährigen Frau wahr, die die Kölnstraße von der Königstraße überqueren wollte. Laut ersten Angaben des Mannes stand der Wagen der Frau zunächst. Als sie plötzlich losfuhr, sei es zum Zusammenstoß der beiden Autos gekommen. Die Beifahrerin der 21-Jährigen verletzte sich schwer und kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Hospital. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der 31-jährige Autofahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 21-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss stand. Auf einer Wache entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. In ihrem Geldbeutel fanden Polizeibeamte Betäubungsmittel. Zudem gab die Frau an, keinen Führerschein zu besitzen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (nh)

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell