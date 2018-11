Landau (ots) - Am 11.11.2018, gegen 00.30 Uhr befuhr ein Pkw den Westring in nördlicher Richtung. In Höhe der Badstraße bemerkte die Fahrzeugführerin, dass sie über einen "Gegenstand" gefahren ist. Sie hielt an und fand eine verletzte Person am rechten Fahrbahnrand liegend vor. Ein sofort verständigter Krankenwagen verbrachte die Person in ein Landauer Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Ermittlungen ergaben, dass der offensichtlich stark alkoholisierte Fußgänger wohl auf der Fahrbahn gelegen hat, als es zu dem Unfall mit dem Pkw kam. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden noch durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell