Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hoher Sachschaden nach Aufprall auf einen geparkten Pkw

Einbeck (ots)

Dassel -vo. Dassel, Relliehäuser Straße, Montag, 05. August 2019, 14.10 Uhr. Zur Mittagszeit kam ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Holzminden mit seinem Pkw BMW X3 aus bisher unbekannten Gründen in der Relliehäuser Straße nach rechts von Straße ab und stieß mit einem am Straßenrand geparkten Pkw Daimler zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Verursacher verletzt und einem Arzt zugeführt. Insgesamt entstand vor Ort an beiden Pkw ein Sachschaden von zusammen ca. 25.000,- Euro.

