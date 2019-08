Polizei Düren

POL-DN: Ungebetene "Besucher" im Haus

Inden (ots)

Mit einem Schrecken davon kam am Montag die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Wehebach" in Inden-Altdorf.

Gegen 20:30 Uhr hörte die Frau leise Geräusche aus dem Haus, die sie nicht zuordnen konnte. Sie hatte zuvor zum Lüften sämtliche nach hinten liegende Türen und Fenster geöffnet. Die Bewohnerin wollte dem Ursprung der Geräusche auf den Grund gehen und ging in Richtung Küche. Dort stand sie plötzlich zwei unbekannten Männern gegenüber. Als diese sie erblickten, rief einer der beiden "sorry" - beide liefen daraufhin durch die Küchentür in Richtung Garten und weiter in Richtung eines hinter dem Grundstück liegenden Spielplatzes. Entwendet wurde nach Angaben der Frau nichts - sie hatte die beiden Unbekannten offenbar gestört, bevor sie Beute machen konnten. Die Frau erstattete erst am Mittwoch, zwei Tage später, auf Anraten von Bekannten Anzeige bei der Polizei. Sie beschrieb die beiden Männer als circa 18-jährig, etwa 170 cm groß und schlank. Dem Aussehen nach könnten sie südländischer Herkunft gewesen sein.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

