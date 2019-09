Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100919-827: Minibagger ausgebrannt

Reichshof (ots)

Eine Zeitungsausträgerin entdeckte gegen 04.40 Uhr am heutigen Morgen (10. September) in Nümbrecht-Elsenroth einen brennenden Minibagger. Der neben einem Wohnhaus in der Straße "Im Winkel" abgestellte Minibagger brannte zum größten Teil aus - eine Gefahr für umliegende Bauwerke bestand nicht. Warum der Bagger in Brand geraten ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

