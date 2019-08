Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahruntüchtig aufgrund von Alkoholkonsum? - Offensichtlich!

Am Mittwoch (15.8.), nachmittags gegen 13:20 Uhr, riefen Verkehrsteilnehmer die Polizei zu Hilfe. Es war an der Venloer Straße zu gleich zwei Unfällen gekommen, an denen jeweils ein und derselbe Kleinwagen beteiligt war.

Zunächst hatte es einen Zusammenstoß mit dem Wagen eines 81 Jährigen gegeben. Der Senior war auf der Venloer Straße, aus der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Kaarst unterwegs gewesen, als ihm der Kleinwagen mit aufheulendem Motor, aus der Nebenfahrbahn kommend, in die rechte Seite fuhr und das Auto des Neussers auf den Gehweg schleuderte.

Mit Erstaunen nahmen der Unfallgeschädigte und weitere Zeugen anschließend zur Kenntnis, dass der nicht unwesentlich beschädigte Kleinwagen in Richtung Kaarst davon fuhr. Doch die Flucht mündete wenig später in einem weiteren Unfall.

An der Kreuzung Venloer Straße / Neusser Weyhe, fuhr der verdächtige Pkw an einer roten Ampel einem wartenden Fahrzeug auf. Als die Polizei eintraf saß eine 41-jährige Neusserin am Steuer des Kleinwagens. Die Frau bestritt die zuvor begangene Unfallflucht. Schnell kam bei den Beamten der Verdacht auf, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemtest ergab vor Ort einen vorläufigen Wert jenseits der zwei Promille. Zur Überprüfung des Vortests und Beweissicherung entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei der Frau. Sie muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahren unter Alkoholeinfluss stellen. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

