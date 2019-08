Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht hilfsbereites Ehepaar als Zeugen nach Diebstahl eines Portemonnaies

Grevenbroich (ots)

Eine 59-jährige Grevenbroicherin wurde am Montag (12.8.) Opfer eines Diebes. Die Frau hatte, gegen 17:30 Uhr, Bankgeschäfte an der Bahnstraße erledigt, als sich ihr plötzlich von hinten ein Unbekannter näherte, das kurz zur Seite gelegte Portemonnaie ergriff und damit aus der Filiale des Geldinstitutes in Richtung Graf-Kessel-Straße flüchtete. Die Bestohlene folgt ihm nach draußen und rief um Hilfe.

Der Täter warf zwar seine Beute weg, entkam aber dennoch. Bei der 59-Jährigen meldete sich kurz darauf ein Ehepaar, das angab, den Täter flüchten gesehen zu haben. Leider liegen der inzwischen ermittelnden Kriminalpolizei keine weitergehenden Erkenntnisse zum Tatverdächtigen vor. Von den wohlmöglich wichtigen Zeugen, die im Anschluss Kontakt zum Diebstahlsopfer aufnahmen ist nur bekannt, dass die Frau türkischer Abstammung und mit ihrem Ehemann in einem Auto unterwegs war.

Die Polizei bittet diese und mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich zu melden.

