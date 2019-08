Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Schlägerei

Neuss (ots)

Am späten Mittwochabend (14.08.), gegen 22:30 Uhr, soll es in Neuss zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein. An der Stresemannallee, in Höhe der Unterführung "Europadamm", sollen laut Zeugenangaben mehrere Männern körperlich aneinander geraten sein. Im weiteren Verlauf eskalierte es dann soweit, dass eine bislang unbekannte Person einen 19-Jährigen mit einer Flasche attackiert haben soll. Dabei erlitt der Mann Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Tatverdächtig ist ein Mann mit dunkelrotem Sweatshirt, der nach dem Vorfall über die Bahngleise in Richtung Hammer Landstraße geflüchtet sei.

Die Hintergründe, die zu der Auseinandersetzung geführt haben, sind noch nicht geklärt. Die Verständigung mit den Anwesenden gestaltete sich für die Polizisten schwierig, da die Angetroffenen nur über geringe Kenntnisse der deutschen Sprache verfügten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell