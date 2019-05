Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand am Musikpavillon/Zeugen gesucht

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag, in den frühen Abendstunden des 17.05.2019, gegen 18.30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Schüler, dass es auf dem Gelände des Humboldtgymnasiums in Bad Pyrmont im Bereich des Musikpavillons zu einem Brand gekommen ist. Durch unbekannte Personen wurde vermutlich mittels eines Feuerwerkskörper ein Insektenhotel in Brand gesetzt, wodurch die Flammen auf die hölzerne Gebäudefassade des Musikpavillons übergriffen. Nur durch das schnelle Reagieren des Brandentdeckers und das Handeln der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Durch die Flammen entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Tatumständen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell