Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110919-830: Zwei gescheiterte Einbrüche in Ründeroth

Engelskirchen (ots)

In ein Kosmetikstudio an der Hauptstraße und ein Firmengebäude an der Oststraße haben Unbekannte in den vergangenen Tagen versucht einzubrechen. An dem Kosmetikstudio versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 19.00 Uhr am Freitag (6. September) und 14.00 Uhr am Dienstag die Eingangstüre aufzuhebeln; diese erwies sich aber als zu stabil. In der Oststraße zerstörten Unbekannte zwischen 16.20 Uhr am Montag (9. September) und 06.50 Uhr am Dienstag zwei Glasscheiben von Toilettenräumen. Nachdem sie die Fenster geöffnet und in die Räumlichkeiten eingestiegen waren, standen sie allerdings vor verschlossenen Türen. Ohne Beute zu erlangen, flüchteten die Täter. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell