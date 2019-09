Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120919-833: Bargeld bei Geschäftseinbruch erbeutet

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Loope sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (10./11. September) in ein Friseurgeschäft am Amselweg eingestiegen. Zwischen 19.00 und 07.45 Uhr versuchten die Einbrecher offenbar zunächst die Eingangstüre aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, nahmen sie einen Stein zur Hand und warfen die Verglasung der Tür ein. Im Geschäft fanden sie einen kleinen Tresor vor, den sie aufbrechen und mit dem darin enthaltenen Bargeld fliehen konnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

