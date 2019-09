Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130919-835: Mit dem Mofa in geparktes Auto gefahren - Blutprobe

Bergneustadt (ots)

Auf Alkohol und Drogen wird nun das Blut eines 35-jährigen Mofa-Fahrers untersucht, nachdem dieser am Donnerstag (12. September) mit seinem Mofa gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren war. Um kurz nach 14 Uhr fuhr der 35-jährige Bergneustädter mit seinem Mofa auf der Straße "Zum Dreiort" talwärts. Er verlor die Kontrolle über sein Gefährt und prallte gegen einen geparkten Golf. Dabei entstand an den Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Der Mofafahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 35-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über zwei Promille. Zudem gab der Bergneustädter an, Drogen konsumiert zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben und blickt nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

