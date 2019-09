Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140919-838 Verkehrsunfall mit Personenschaden 28-jährige Motorradfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu

Radevormwald (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Elberfelder Straße hat sich am Samstagmittag (14.09.) eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Wuppertal schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war um 12:30 Uhr in Fahrtrichtung Halver unterwegs, als sie in Höhe der Einmündung Am Kreuz auf den sich rückstauenden Verkehr zu spät reagierte und auf den vor ihr befindlichen Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Radevormwald auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 28-jährige Wuppertalerin und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. An beide Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

