Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Drogen versteckt, Unfallflucht, Grab beschädigt

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Reifen zerstochen

An einem in der Lenzhalde geparkten Fiat wurden in der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 06:55 Uhr, alle vier Reifen durch eine bisher unbekannte Person zerstochen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Drogen in Boxershorts versteckt

Einer Polizeistreife fielen am Dienstagvormittag, gegen 11:20 Uhr auf einem Feldweg bei der Dammstraße zwei junge Männer auf, die auf einer Parkbank saßen. Als diese die Polizeibeamten erblickten, versteckte einer der beiden Männer etwas in seiner Hose. Bei der anschließenden Kontrolle der Personen fanden die Polizisten in den Boxershorts des 22 Jahre alten Mannes schließlich eine kleine Tüte mit Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt, den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 6 und 10 Uhr, wurde in der Max-Eyth-Straße ein geparkter Mercedes-Benz durch einen bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt (ca. 1000 Euro Sachschaden). Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Winnenden (Tel. 07195 6940) sucht daher Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Alfdorf: Grab beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 04.03.2019 und dem 11.03.2019 wurde auf dem Friedhof St. Stephanuskirche durch eine bislang unbekannte Person ein Grab beschädigt. Der Täter riss sowohl das Holzkreuz, als auch zwei Pflanzen heraus und entwendete diese. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 110 Euro. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810.

Urbach: Auto zerkratzt

In der Nacht von Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 06:40 Uhr wurde im Neumühlenweg ein geparkter Audi durch einen bisher unbekannten Täter zerkratzt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf, Telefon 07181 2040.

Kernen im Remstal: Auto zerkratzt - 4000 Euro Schaden

Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte zwischen Freitag, 20:30 Uhr und Sonntag, 12:30 einen in der Hindenburgstraße geparkten BMW X3 rundherum. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell