Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchdiebstahl in einer Raststätte an der B 197 (Lks. MSE)

Neubrandenburg (ots)

Am 07.07.2019 teilte die 58-jährige Betreiberin einer Raststätte in Warlin an der B 197 den Einbruch in ihrem Lokal mit. Nach ersten Erkenntnissen wurde im Außenbereich des Gebäudes ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Im Inneren der Raststätte wurden ein Dart-Automat aufgebrochen sowie Bargeld und gefrorene Lebensmittel entwendet. Die Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats in Neubrandenburg aufgenommen. Der mögliche Tatzeitraum konnte auf den 06.07.2019 um 21:00 Uhr bis 07.07.2019 um 10:40 Uhr eingrenzt werden. Hinweise aus der Bevölkerung zur verdächtigen Beobachtungen in der entsprechenden Tatnacht nimmt das Polizeirevier Friedland unter 039601/300-224 oder die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

