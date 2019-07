Polizei Gütersloh

POL-GT: Leichenfund in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (02.07., 08.15 Uhr) meldete ein Zeuge eine leblose Person in einem See an der Schluthecke.

Die unmittelbar bestellten Rettungskräfte konnten einen bereits verstorbenen Mann feststellen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 31-jährigen Gütersloher. Weitere Identifizierungsmaßnahmen stehen noch aus.

Am Sonntagabend (30.06.) meldete ein Zeuge, dass er sich Sorgen um seinen 31-jährigen Bekannten aus Blankenhagen macht. Er sei nach einem gemeinsamen Abend am Seeufer nicht mehr erreichbar gewesen. Gemeinsam habe man am Samstagabend Alkohol am Ufer des Sees konsumiert. Nachdem der Zeuge eingeschlafen war, konnte er seinen Bekannten nach dem Aufwachen nicht mehr antreffen.

Noch am Sonntagabend wurde der Bereich um den See durch die Polizei abgesucht. Zur Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Mann konnte nicht aufgefunden werden. Da seine Bekleidung nicht mehr am Ufer lag, wurde angenommen, dass der 31-Jährige die Örtlichkeit verlassen hatte.

Nach ersten Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung der Gütersloher Kriminalbeamten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

