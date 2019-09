Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150919-841: Vandalismus und Schmierfinken in Berghausen

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte im Bereich Thaler Weg gewütet und dort mehrere Sachbeschädigungen begangen. In der Zeit zwischen 19:30 Uhr am Freitag und 5 Uhr am Samstag (14.September) beschädigten die Täter ein Straßenschild an der Einmündung Thaler Weg / Dr.-Meyer-Jagenber-Weg, zudem zerstörten sie die Teile des Holzgeländers im Bereich des Zugangs zum Kriegerdenkmal und beschmierten im Bereich des Aussichtspunktes Margaretenhöhe eine Holzbank und einen Holztisch mit Weißem Edding. Weiter oberhalb am Parkplatz beschmierten Unbekannte eine Hinweistafel und einen Mülleimer mit schwarzem Edding.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

