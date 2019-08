Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Kühlschrank geriet am Montag gegen 22.15 Uhr eine Einliegerwohnung im Buchenweg in Brand. Das Feuer wurde von den Feuerwehren Schwenningen-Heuberg sowie Stetten am kalten Markt gelöscht. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand.

Herbertingen

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am vergangenen Wochenende ein Mountainbike aus einem Carport in der Kapellenstraße. Das gestohlene Mountainbike der Marke KTM war mit einem Faltschloss gesichert und hat einen Wert von etwa 1.200 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

B 32 / Mengen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro entstand am Montag gegen 11.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 32 zwischen Ennetach und Mengen. Der 72-jährige Lenker eines Pkw fuhr in Fahrtrichtung Mengen und musste an einer roten Baustellenampel anhalten. Dies sah eine nachfolgende 47-jährige Autofahrerin zu spät, weshalb sie nicht mehr bremsen konnte und auf den Pkw des 72-Jährigen auffuhr. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Frau klagte über Schmerzen und wurde deshalb zur weiteren Untersuchung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

