Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Täter nach Einbruch in Schule festgenommen

Bergen (ots)

In der Nacht zu heute brachen drei Männer in die Käthe-Kollwitz-Schule im Amtland in Bergen ein. Ein Zeuge wurde gegen 03 Uhr auf Taschenlampenschein im Gebäude aufmerksam und alarmierte daraufhin die Polizei.

Vor Ort konnten die Beamten eine Person in einem Auto vor der Schule sowie eine Person auf dem Schulgelände feststellen. In der Schule wurden mehrere Türen aufgebrochen und nach ersten Ermittlungen eine EC-Karte entwendet.

Gegen 05:30 Uhr konnte eine dritte Person festgestellt werden, die scheinbar "Schmiere gestanden" hat.

Im Auto konnten Gegenstände im Auto aufgefunden werden, die möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Celle zugeführt. Die in angrenzenden Landkreisen wohnenden Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren sind weitestgehend geständig und werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell