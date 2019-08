Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Lachendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.08.19, gegen 14:55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der K 34 und K 43 in der Samtgemeinde Lachendorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad. Ein 20-jähriger männlicher Motorradfahrer befuhr die K 43 von Beedenbostel aus kommend in Richtung Ahnsbeck. Zum selben Zeitpunkt wollte ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter von Bunkenburg auf der K 34 kommend die die Kreuzung in Richtung Lachendorf überqueren. In diesem Moment beachtete der Fahrer des Kleintransporters nicht den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitg abbremsen und fuhr frontal mit dem Krad in die Fahrzeugseite des Kleintransporters. Beim Unfall zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für zwei Stunden voll gesperrt werden.

