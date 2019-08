Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Celle (ots)

Eine 46 Jahre alte Mutter erstattete heute (Dienstag, 20.08.2019) eine Strafanzeige gegen den bisher noch unbekannten Fahrer eines Schülertransporters. Die Frau befuhr heute Morgen gegen 07.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Bahnhofstraße stadteinwärts. Hinter ihr fuhr ihr 11-Jähriger Sohn, denn sie wollte mit ihm nach einem Schulwechsel den neuen Schulweg üben. In Höhe einer Bushaltestelle stand ein Schülertransporter, ein Ford Transit ordnungswidrig halb auf dem Radweg. Der zugehörige Fahrer stand daneben. Die Frau klingelte im Fahren und fragte, wo man denn als Radfahrer bei so wenig Platz noch langfahren solle. Daraufhin trat der Fahrer der Radfahrerin entgegen und packte sie am linken Arm, während sie noch Schrittgeschwindigkeit fuhr. Einen Sturz konnte die Frau gerade noch verhindern. Auf das unmögliche Verhalten angesprochen äußerte der Mann, dass man ihn gerne anzeigen könne. Die Frau merkte sich das Hannoveraner Kennzeichen des Transporters und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Sie beschrieb den Mann wie folgt:

- männlich, - Deutscher, - ca. 60 bis 70 Jahre alt, - kurze graue Haare, - schlanke Figur, - Brillenträger

Anhand des Kennzeichens konnte bereits die Halterfirma festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen dürfte die Identifizierung des Tatverdächtigen nicht weiter schwierig sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell