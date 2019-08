Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Transporter aufgebrochen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht (zu Mittwoch, 21.08.) einen Firmen-Transporter aufgebrochen, der auf einem Parkplatz in der Dorfstraße an der Grenze zur Sandlingerstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Kriminellen diverse Akkugeräte und Werkzeuge. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

